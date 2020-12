Mattarella: Gasparri, 'si poteva fare di più, richiamo a governo in ritardo'

31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Accanto a giuste parole di speranza per la scienza e per il vaccino, che deve essere a disposizione di tutta la popolazione, gratuitamente e con rapidità, il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno si è posto una domanda: 'Si poteva fare di più e meglio? Probabilmente si, come sempre', ha detto Mattarella. Ebbene sì, si poteva fare di più e di meglio, e questa domanda richiama un governo in ritardo su tutti i fronti. Quello del soccorso alla popolazione, del sostegno all'economia, del piano per i vaccini". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Mattarella -aggiunge- ha detto che non sono ammesse distrazioni e che non si deve perdere tempo, perché i cittadini si attendo risposte. Tutti si attendono risposte e ci auguriamo che questi richiami, che evidenziano che si doveva fare di meglio, inducano il governo o a lasciare il campo, o ad accettare un confronto per porre riparo alla propria inadeguatezza”.