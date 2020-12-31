Mattarella: Carfagna, 'indica strada per uscire più forti da questo travaglio'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "E’ venuto il momento di ricostruire un Paese più equo, capace di premiare il merito e di investire sulle ragazze e sui ragazzi, che sono il nostro futuro. Il Presidente Mattarella ci ha indicato la strada che consentirà all’Italia di uscire più forte da questo travaglio, con le sue istituzioni più solide e credibili e il suo benessere accresciuto e distribuito fra tutte e tutti”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera.