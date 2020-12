Maltempo: domani attese nuove nevicate in Lombardia

31 dicembre 2020 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Domani torna la neve in Lombardia, anche in pianura. Secondo il bollettino meteo dell'Arpa, le precipitazioni nevose potrebbero partire già da stanotte, inizialmente anche in pianura sui settori occidentali. I fiocchi di neve sono attesi anche a Milano. Domenica sono previste piogge, ma più deboli e in diminuzione dal pomeriggio.

Il cielo da stasera sarà ovunque molto nuvoloso o coperto, con neve fino al piano sul Pavese, per lo più mista a pioggia altrove. Nel Pavese, possibili accumuli tra 10 e 20 centimetri oltre gli 800 metri.

Domenica le temperature saranno in lieve aumento, con scarsa escursione termica diurna. In pianura saranno attorno a 2 gradi sui settori occidentali, attorno ai 7 sui settori orientali. I venti saranno moderati.