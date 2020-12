Lirica: in corso alla Scala le prove di 'Così fan tutte' di Mozart, il 23 gennaio sul web

31 dicembre 2020 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Sono in corso dal 28 dicembre al Teatro alla Scala di Milano le prove di 'Così fan tutte'. Il capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart sarà visibile in streaming sabato 23 gennaio alle 19 con la direzione del maestro Giovanni Antonini e un cast formato da Eleonora Buratto (Fiordiligi), Emily d'Angelo (Dorabella), Bogdan Volkov (Ferrando) Alessio Arduini (Guglielmo), Federica Guida (Despina) e Piero Spagnoli (Don Alfonso). Il classico allestimento scaligero di Michael Hampe, con le scene napoletane di Mauro Pagano, è ripreso da Lorenza Cantini.

In attesa di poter riprendere l'attività in presenza di pubblico, la Scala propone un classico del suo repertorio agli spettatori della rete, forte dei buoni risultati ottenuti con i concerti in streaming delle ultime settimane. Il canale di diffusione dello streaming sarà comunicato prossimamente.