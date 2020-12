Governo: Trizzinoc(M5s), 'basta tattiche e scelte collegiali, solo così si può salvare'

31 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Durante i 25 mesi alla guida di due distinti governi il Presidente Giuseppe Conte ha mostrato insieme al M5S, che è la forza politica di maggioranza relativa che lo ha sempre lealmente sostenuto, capacità, intraprendenza, rapidità di decisione, equilibrio. Ed ha così consentito all'Italia di affrontare, limitando i danni e venendo incontro alle grandi difficoltà di larghe fasce della popolazione, una crisi globale inedita". Lo dice Giorgio Trizzino, del M5s.

"Adesso è arrivato il momento di mettere a frutto velocemente e generosamente le risorse che la l'Unione Europea ha stanziato per gli Stati membri. Al nostro Paese spetta una quota molto alta grazie al sapiente negoziato di Conte nei mesi scorsi -spiega Trizzino-. È necessario realizzare questo piano di investimenti senza lasciarsi condizionare dal desiderio di difendere soluzioni precostituite che acuiscono contrasti interni e ritardano le decisioni finali. Occorre uno spirito transattivo di coalizione, con rinunce e concessioni reciproche tra alleati, senza trascurare ragionevoli proposte dell'opposizione".

"L'unica colpa inescusabile sarebbe quella di tirare in lungo. Ed allora mi permetto di rivolgere un appello al Presidente del Consiglio. Adesso faccia come in passato ed agisca senza remore ed attese tattiche. Renda collegiali le scelte. Solo così non deluderà le attese degli italiani e degli altri stati europei. E riuscirà possibilmente a salvare questo governo, l'unico pensabile nelle condizioni attuali", conclude.