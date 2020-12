Governo: Cerno, 'sinistra mandi Paese al voto senza alibi Covid'

31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un premier patriarcale e caduto dal cielo. Giuseppe Conte farebbe meglio in Paesi dove la limitazione dei diritti (e non il loro pieno godimento) è sinonimo di buon governo. Il Covid è stato usato dal premier come sponda su qualunque tema, peccato solo che l'Italia abbia il record mondiale dei morti e sia il luogo infernale per l'intero occidente. La pandemia è stata usata per stoppare l'avanzamento del Paese verso un futuro di uguaglianza". Lo afferma il senatore Tommaso Cerno.

"Mi auguro davvero -aggiunge- che la sinistra, ormai inesistente e appiattita da qualche ministro cattolico (nemmeno eletto nel suo collegio ma che già parla da Capo di Stato), abbia il pudore di mandare il Paese a votare, senza dare di nuovo la colpa al Covid, per nascondere un governo che non è all'altezza".