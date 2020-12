Covid Germania, altri 964 morti: i dati di oggi

31 dicembre 2020 a

a

a

Berlino, 31 dic. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 32.552 nuovi casi di coronavirus e 964 morti riconducibili all'infezione. Lo riporta il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 1.719.737 il totale dei casi confermati in Germania, mentre sale a 33.071 quello dei decessi.

Per arginare i contagi, la Germania si appresta a prolungare il lockdown per tutto gennaio. La Bild fa riferimento ad una linea sostanzialmente concordata tra la cancelliera Angela Merkel e i Laender: il lockdown in vigore fino al 10 gennaio è destinato a proseguire. L'argomento è stato discusso ieri in videoconferenza tra la cancelleria e i singoli stati.

Ieri la Germania ha registrato in 24 ore 1.129 decessi, un nuovo triste record secondo i dati dell'Istituto Robert Koch.