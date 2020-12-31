Coronavirus: Brusaferro (Iss), 'Rt a 0,93 in leggera ricrescita

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "L'Rt di questa settimana è più basso di 1, a 0,93, ma in leggera ricrescita rispetto alla settimana scorsa". Lo ha evidenziato il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel suo intervento alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale sull'epidemia di Covid-19.
'Rispetto alla settimana scorsa'
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