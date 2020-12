Capodanno: Luxuria, 'trasformiamo cicatrici e impariamo da sofferenze'

31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Mi si era rotto il piattino da caffé: non l'ho buttato, l'ho incollato e ho dipinto di oro la linea della frattura. E' il metodo giapponese kintsugi. Il 2020 ci ha lasciato delle ferite, trasformiamole in cicatrici d'oro e impariamo dalle sofferenze senza mai maledire la vita". A scriverlo su Twitter è Vladimir Luxuria, che saluta il 2020 con un consiglio su come valorizzare la 'lezione' del difficile anno appena trascorso.