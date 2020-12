Articolo 1: Speranza, 'nostri valori sempre attuali, lavoriamo a nuova agenda Paese'

31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Il 2020 ci consegna un seme che dobbiamo valorizzare per il 2021, la consapevolezza che ci sono beni pubblici fondamentali che devono essere difesi. Un punto di ripartenza di una nuova stagione di progresso e civiltà in cui segnalare la nostra presenza". Lo ha detto Roberto Speranza nel coso dello scambio di auguri via Zoom di Articolo 1.

"Le nostre idee e valori si sono riscoperti straordinariamente attuali, l'idea che non ci si salva da soli, che non puoi alzare un muro, che ci sono valori non negoziabili -ha spiegato Speranza-. Dobbiamo rivendicare con orgoglio questo sistema di valori attuale e da difendere più che mai".

Per il ministro della Salute, "il 2021 deve essere l'anno in cui tiriamo fuori quello che siamo e non nascondiamo le nostre radici, in cui siamo orgogliosi di essere di sinistra. Oggi c'è lo spazio per affermare i nostri valori come contributo per la costruzione di una nuova agenda per il Paese, l'Europa, il mondo. Dobbiamo continuare a lavorare insieme con questo spirito, con forza e determinazione, oggi un pò meno controvento perche quell'impianto che sembrava un arnese vecchio oggi si scopre straordinariamente attuale".