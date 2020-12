30 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Sono arrivati alle 4 della notte scorsa i nove aerei con cui la Pfizer ha trasportato in Italia i vaccini anti Covid. I velivoli sono atterrati in nove scali in diversi punti del territorio italiano ed è già cominciata la distribuzione ai punti di somministrazione. E' quanto si apprende dagli uffici del commissario straordinario all'