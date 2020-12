Uno sguardo differente su dove e come investire nel 2021 secondo i consulenti finanziari di SoldiExpert SCF.

30 dicembre 2020 a

(Milano 30 dicembre 2020) - Milano 30 dicembre 2020.Quali saranno i temi più importanti per gli investitori e i risparmiatori nel 2021? Quali i mercati da preferire e quelli da evitare? I mercati azionari ai prezzi attuali sono scollati dalla realtà?

L'ufficio studi di

Questi i megatrend più importanti secondo i consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF fra le società di consulenza agli investimenti fra le pioniere in Italia nel settore.

Il tormentato 2020 si conclude con un sorpasso che era da tempo nell'aria ma che la pandemia ha accelerato. Secondo le stime del Pil da parte del Fondo monetario internazionale, il sorpasso dei Paesi Emergenti nei confronti di quelli sviluppati delle economie del G7 è realtà. Nel 2020, infatti, il prodotto interno lordo dei sette big arretrerà complessivamente del 5,9%, appesantito dal -5,3% del Giappone e soprattutto dal -8,3% dell'Eurozona. Gli emergenti, invece, fletteranno solo del 3,3%, portando il relativo pil a quota 40mila miliardi di dollari, che si confronta con i 38mila miliardi dei Paesi G7.

Per gli investitori questo già si è riflesso negli indici di Borsa con alcuni di questi mercati che hanno segnato fra le migliori performance del 2020. Il listino cinese di Shenzen è salito del +34,3%, quello coreano del +27,3% e solo l'S&P 500 (+15,4%) è riuscito fra i Paesi sviluppati a stare dietro a questi mercati grazie al boom dei titoli tecnologici (+43% il Nasdaq).

Nel 2021 con la campagna vaccinazioni planetaria l'economia dovrebbe secondo le previsioni del FMI e delle principali case d'investimento rifiorire e i settori più puniti dalle misure di confinamento rimbalzare più vigorosamente e c'è quindi attenzione verso quei mercati e comparti (automobilistico, turismo, intrattenimento) che sono rimasti più indietro a partire dall'Europa che ha visto nel 2020 l'indice Euro Stoxx perdere il -5,5%.

Un mercato, quello europeo, appesantito proprio dalla forte presenza di titoli ciclici come quelli legati al settore bancario ed energetico. Fra i mercati protagonisti possibili sicuramente la Germania il cui indice principale, il Dax, ha toccato in questi giorni natalizi il massimo storico (raddoppiando dal 2007 il valore mentre Piazza Affari è ancora a -20% e questo dimostra che i mercati non sono affatto irrazionali e “pesano” anche e soprattutto chi guida i Paesi) e la Gran Bretagna dopo lo scampato no deal potrebbe essere una sorpresa nel 2021 visto che le quotazioni sono fra le più basse a livello storico in Europa.

Rispetto al puntare semplicemente sui “ritardatari” l'approccio di SoldiExpert SCF è comunque diversificare sia i mercati che le strategie (e nei nuovi ribilanciamenti di portafoglio del 2021 già su alcuni portafogli avviati ci sono importanti novità) e cercare storie di valore e di crescita a lungo termine e il tema degli emergenti crediamo dominerà i mercati per molto tempo grazie alla combinazione di più fattori di molti Paesi leader come ha spiegato molto bene Roberta Rossi, responsabile della consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF nonchè mia metà, recentemente in una conferenza che abbiamo fatto per una banca di cui siamo consulenti su alcune gestioni patrimoniali: basso debito pubblico, curve demografiche non in picchiata, produttività in crescita, consumi in aumento.

E in un mondo dove la curva demografica perde colpi quasi ovunque chi investe in innovazione, robotica e intelligenza artificiale è da guardare con attenzione perchè è lì che si gioca oggi la partita.

Per questo motivo continuano a guardare ai Paesi Sviluppati che spingono maggiormente sui brevetti e l'innovazione e oltre alla Cina da tempo guardiamo a Paesi come la Corea del Sud (a cui abbiamo dedicato un report riservato di 9 pagine ricco di indicazioni strategie e operative che abbiamo reso disponibile sul nostro canale di beneficenza e analisi finanziaria

La Corea del Sud ha un debito pubblico fra i più bassi (40% debito/Pil), valutazioni non esagerate dal punto di vista dei fondamentali e un'economia trainata soprattutto dall'export e dalla tecnologia. Le azioni di questa nazione sono oggi molto poco rappresentate nei portafogli degli investitori mondiali anche perché questo Paese è “catalogato” come emergente, ma questa cosa potrebbe cambiare e l'upgrading nell'indice Msci World Developed Country potrebbe significare molti più soldi che potrebbero piovere sulla Borsa di Seul. Da diversi anni questa nazione conquista il primo o il secondo posto fra i paesi più innovativi al mondo (Bloomberg Innovative Index) per il valore aggiunto della produzione, nonché per l'efficienza terziaria, una misura che include l'iscrizione all'istruzione superiore e la concentrazione di laureati in scienze e ingegneria. E si classifica costantemente ai primi posti da più anni per intensità di ricerca e sviluppo, densità high-tech e attività brevettuale. Il Paese è fra quelli che meglio ha gestito la pandemia con uno dei tassi di mortalità e contagio fra i più bassi al mondo e questa situazione ha spinto le autorità ad accelerare il piano di digitalizzazione come motore per la ripartenza e ha annunciato questa estate un “Korean New Deal” che comprende fino al 2025 un piano di investimenti da 133 miliardi di dollari in 5 anni per accelerare la transizione verso la sostenibilità, la green energy e la digitalizzazione. Gli investitori stranieri hanno acquistato titoli per un valore equivalente a quasi mezzo miliardo di euro sul mercato azionario sudcoreano nel solo novembre. Si tratta dell'importo più alto investito da stranieri in un mese da settembre 2013.

Anche il Vietnam sta accelerando perché molte aziende multinazionali la preferiscono sempre più alla Cina come base produttiva asiatica. La crescita economica del Vietnam è accelerata nel quarto trimestre poiché le esportazioni e la produzione hanno esteso la ripresa dalla crisi pandemica all'inizio di quest'anno. L'economia è cresciuta del 2,91% per l'intero anno e per il 2021 le attese sono di un +6%.

Il 2021 dovrebbe rivedere finalmente lo svolgersi delle Olimpiadi 2020 in Giappone (che in questi giorni ha toccato i massimi borsisitici degli ultimi 30 anni) e questa economia sotto la spinta del nuovo premier Yoshihide Suga potrebbe continuare il trend positivo trainato dall'esposizione a settori ciclici come alimentari, elettronica, automazione, automotive, robotica avanzata, semiconduttori e lo stesso Warren Buffett, uno degli investitori più importanti al mondo, negli scorsi mesi ha messo un piede importante su questo mercato.

La tendenza alla digitalizzazione non si fermerà certo come l'uso crescente di intelligenza artificiale, robot e algoritmi e anche il settore della salute e medicina ne rimarrà sempre più coinvolto.

Naturalmente è sempre bene pensare a un piano B o anche ai fattori che potrebbero influenzare negativamente i listini azionari come per esempio una progressiva perdita di fiducia nelle banche centrali, un improvviso balzo dell'inflazione, problemi con il vaccino o crisi geopolitiche e per questa ragione una quota di oro in portafoglio (bene rifugio presente in diversi nostri portafogli azionari) ha sempre il suo perché come fonte di diversificazione e contrappeso come una quota di obbligazionario che oggi segna però rendimenti negativi per 17mila miliardi di dollari di bond governativi e destinati pure ad aumentare per effetto dei quantitative easing.

Aumentare l'esposizione al rischio per questo motivo è una strada quasi obbligata per gli investitori e per garantire il tenore di vita desiderato durante la pensione sempre più spesso sarà necessaria una

