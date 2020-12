Meteo: Lombardia, domani nuvole e minime in calo, neve a Capodanno

30 dicembre 2020 a

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Un'ampia circolazione depressionaria fredda insiste sulla Lombardia fino all'Epifania, portando nuvolosità variabile con deboli precipitazioni nella giornata di oggi, gelate diffuse e nebbia domani. Tra venerdì e sabato precipitazioni diffuse, moderate e persistenti, e nevicate a quote collinari ovunque. Venti in rinforzo da est tra venerdì sera e sabato. Ancora instabile nei giorni successivi, ma meno perturbato. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, 31 dicembre, cielo ovunque da poco nuvoloso a velato; dal pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio e pioviggine sui settori occidentali in serata. Temperature minime in moderato calo tra -4 e 1 grado, in particolare sui settori occidentali, massime stazionarie o in lieve calo tra 0 e 6 gradi. Gelate diffuse nella notte ed al mattino. Nebbia diffusa sulla pianura, in lenta dissoluzione nella mattinata.