Meteo: Lombardia, domani nuvole e minime in calo, neve a Capodanno (2)

(Adnkronos) - Venerdì 1 gennaio 2021 cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: diffuse, da deboli a localmente moderate, dalla notte sulle zone meridionali, in estensione al resto della regione dalla mattina. Neve fino al piano sul Pavese, altrove oltre 400-600 metri, ma con neve mista a pioggia e possibili accumuli al suolo anche a quote inferiori. Limite della neve in risalita dal pomeriggio a partire da est. Temperature minime in moderato aumento, massime stazionarie o in lieve aumento, con scarsa escursione termica. In pianura temperature comprese tra -1 e 5 gradi. Zero termico: in rapido abbassamento dalla notte sui settori occidentali fino a quote inferiori a 500 metri; sui settori orientali tra 800 e 1000 metri.