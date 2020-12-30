Lombardia: Giunta regionale approva passaggio malghe e alpeggi ad enti locali

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - La Giunta regionale ha approvato oggi, su proposta dell'assessore lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, i criteri e le modalità di attuazione del trasferimento di malghe e alpeggi facenti parte del patrimonio regionale al patrimonio degli enti locali. "Una svolta federalista - ha sottolineato Rolfi - per coinvolgere comuni, province e comunità montane nella gestione di queste strutture e valorizzarle ulteriormente anche in ottica di sviluppo di tutta l'agricoltura di montagna".

Il trasferimento di competenze, ha aggiunto l'assessore "avverrà sulla base di progetti di valorizzazione dei beni nonché secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza e capacità finanziaria. Un provvedimento concordato al tavolo regionale dedicato al comparto. Proseguiamo il percorso intrapreso due anni fa nell'ottica di assegnare le malghe alla gente di montagna, favorendo l'aspetto territoriale e locale dei progetti".

L'ente locale, a seguito del trasferimento, disporrà del bene nell'interesse della collettività lombarda e sarà tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale. Il trasferimento è subordinato alla verifica ed alla valutazione di un progetto di valorizzazione. La concessione avrà durata quinquennale e comporta per l'ente locale concessionario l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso e di attuare il progetto di valorizzazione proposto. In caso di esito positivo della valutazione la Regione Lombardia potrà approvare in una seconda fase il trasferimento del bene a titolo gratuito al patrimonio indisponibile dell'ente locale.