Lombardia: Fontana riceve libro 'Bottega Milano'

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Oggi pomeriggio a Palazzo Lombardia il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha ricevuto in omaggio da Augusto, Marina e Alessandro Mazzolari, il volume 'Bottega Milano'. Il libro di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva racconta i segreti delle botteghe storiche di Milano e svela i volti dei protagonisti, grazie agli scatti artistici del fotografo Roby Bettolini.

"Un libro davvero interessante. Le attività storiche - ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - sono vere e proprie eccellenze del nostro territorio. Le botteghe, in particolare, sono simboli di tradizione e coraggio, capaci di resistere in ogni epoca e affermarsi nel sistema economico, culturale e sociale lombardo. Regione Lombardia crede tanto in queste realtà e quest'anno, nonostante la pandemia, le nuove attività storiche riconosciute sono state 353. Tra queste, ben 62 le botteghe artigiane su tutto il territorio regionale. Siamo orgogliosi del loro percorso e continueremo a sostenerle".

Il volume fotografico 'Bottega Milano', ripercorrendo lo spirito fondativo del progetto 'Galleria&Friends Milano', valorizza le botteghe storiche puntando su tre zone. 'Galleria Vittorio Emanuele', il 'salotto' dei milanesi'; 'Quadrilatero', la scena del prêt-à-porter; 'Friends', la città che si irradia nei quartieri.