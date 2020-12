30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Non ho seguito la conferenza stampa del Presidente Conte perché, come mio dovere, ero impegnata a seguire il dibattito sulla Legge di Bilancio in Senato. Dove pensavo di trovare anche il Presidente". Così la ministra e capodelegazione Iv, Teresa Bellanova, risponde all'Adnkronos sulla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.