Croazia: Caritas Ambrosiana stanzia 10mila euro e lancia raccolta fondi

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Caritas Ambrosiana stanzia 10mila euro e lancia una raccolta fondi per le prime necessità dei cittadini croati colpiti ieri dal terremoto. "In questo momento così difficile per tutti a causa della pandemia da Covid 19 non vogliamo far venire meno il nostro sostegno a chi è precipitato in una situazione tanto drammatica", ha sottolineato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Per avere informazioni sulla raccolta fondi 'Terremoto Croazia' si può accedere al sito della Caritas Ambrosiana.