Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Sono 1.673 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia e nessuna provincia registra zero contagi. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 450 di cui 115 a Milano città, Bergamo 70, Brescia 226, Como 99, Cremona 82, Lecco 60, Lodi 62, Mantova 170, Monza e Brianza 121, Pavia 146, Sondrio 51 e Varese 136.