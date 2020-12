Conte: 'stipendi infermieri e insegnanti? Mio stipendio da prof più modesto di altri Paesi'

30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Il mio stipendio da professore universitario era molto più modesto rispetto ad altri Paesi. Sugli stipendi siamo intervenuti con 400mln per il contatto del pubblico impiego e con 850mln all'anno nella legge di Bilancio come indennità a medici e infermieri da riconoscere già dal 1 gennaio 2021". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno.

"Per gli insegnanti gli stipendi non sono elevati, dovremo fare qualcosa di più. Ma stiamo lavorando per migliorare la qualità dell'insegnamento: il Piano pluriennale con 25mila insegnanti di sostegno è qualificante, sarà a favore degli alunni con disabilità -ha spiegato il premier-. E' un grande segnale che diamo al comparto scuola che tradizionalmente su questo fronte non è negli standard più elevati del mondo occidentale".