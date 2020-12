Conte: 'se non si rispetta cronoprogramma recovery si ferma, serve clausola salvaguardia'

30 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Occorre anche porsi il problema di una clausola di salvaguardia perchè come ha ricordato anche il commissario Gentiloni il meccanismo europeo funziona con erogazioni semestrali, se non si rispetta il cronoprogramma le erogazioni sono sospese o addirittura si devono restituire alla commissione europea i fondi. Per questo serve un meccanismo che stabilisca una volta per tutte cosa succede se si accumulano ritardi e si rischia di perdere le somme. Non possiamo permetterci di sprecare un euro". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno.