Conte: 'riforma fiscale integrata, serve fisco alleato dove tutti pagano e pagano meno'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Agiremo in modo integrato per una riforma del fisco 'alleato' che permetta di pagare meno a tutti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. "E' stato costituito un fondo per la riforma fiscale che realizzeremo quest'anno e andrà in vigore l'anno prossimo. Abbiamo una serie di misure sui pagamenti digitali, compreso il cashback, il recupero del sommerso: queste misure ci faranno recuperare risorse che andranno nel Fondo per realizzare una riforma integrata. Non riguarderà solo l'Irpef ma anche la semplificazione del rapporto dei contribuenti col fisco. Un sistema in cui tutti pagano e pagano di meno".