Conte: 'per recovery definire struttura monitoraggio'

30 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "L'esigenza di procedure accelerate è stata mia premura sin dall'inizio. Tanto che quella struttura di governance" proposta "contiene percorsi accelerati per poter assicurare quella capacità di spesa che l'Italia non riuscita ad esprimere storicamente". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. "Si tratterà di procedure semplificate e poi ovviamente l'esigenza di definire di una struttura di monitoraggio che non piò oscurare le prerogative dell'amministrazione centrale e periferica".