Conte: fine blocco licenziamenti? 'Preoccupato, mercato lavoro molto critico dopo marzo'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Con la fine del blocco dei licenziamenti, "il mercato del lavoro si preannuncia molto critico dopo marzo!", uno scenario "molto preoccupante. Fin qui abbiamo costruito una cintura di protezione sociale che più o meno sta funzionando", ma occorre pensare alla "riforma degli ammortizzatori sociali e rendere più incisive le politiche attive del lavoro. Dobbiamo assolutamente lavorare nei prossimi giorni per non farci trovare impreparati, ci stiamo lavorando". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno.