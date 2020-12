Conte: 'ci sarà decreto per struttura recovery e percorsi preferenziali'

30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Dovremo intervenire con un decreto, non posiamo affidarci a un disegno di legge e ai tempi ordinari ma mettere a punto un sistema per la struttura di monitoraggio e declinare percorsi preferenziali per tutte le opere e gli investimenti del Recovery fund. Non è una inclinazione del governo ma una richiesta precisa, una garanzia precisa che ci chiede l'Unione europea". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.