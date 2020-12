Conte: 'avvocato popolo? Sino a ultimo giorno sarà così, sempre fatto interesse italiani'

30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Quella espressione avvocato del popolo ere per dire di non perseguire i miei interessi personali, non rispondere a lobby gruppi di potere ma tenere sempre la barra dritta per operare sintesi politica nell'interesse dei cittadini. Credo che questo l'ho sempre perseguito e lo farò fino all'ultimo minuto. Poi ci possono essere errori, non sono infallibile nè insostituibile ma mi farebbe male se qualcuno mi dicesse 'stai lavorando per il tuo interesse personale'". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno.