Ambiente: aggiornato servizio MoVe-In, operativo in Ztl Milano e Piemonte (2)

(Adnkronos) - "Un'attenzione particolare - precisa l'assessore lombardo - merita l'approvazione dello schema di accordo col Comune di Milano. Anche in città si va finalmente verso un sistema integrato di gestione della deroga chilometrica ai veicoli più inquinanti". "Abbiamo predisposto tutto quanto necessario - afferma Cattaneo - per l'estensione di Move-in anche all'Area B di Milano. Ci auguriamo a questo punto che anche il Comune di Milano assuma le delibere necessarie a consentire, a chi aderisce a Move-in, di circolare in città".

Ciò è reso possibile, chiarisce "attraverso i dati messi a disposizione dalla nostra piattaforma telematica. Nella delibera abbiamo definito il servizio con modalità di adesione, tempistiche ed effetti. Declinandolo per tutte le ztl dei Comuni aderenti e in special modo, per dimensioni, alla ztl di Milano Area b". La delibera ha approvato infine le integrazioni allo schema di accordo di collaborazione tra Lombardia e Regione Piemonte. Ciò consentirà l'utilizzo e la messa a disposizione della piattaforma Move-In, anche al territorio piemontese.

"Ora con un provvedimento di variazione di bilancio, istituiremo degli idonei capitoli per la compartecipazione agli oneri prevista per coloro che utilizzeranno il sistema, a cominciare dalla Regione Piemonte e dal Comune di Milano".