Tv: è morto William Link, il creatore di 'Colombo' e 'La signora in giallo'**

Los Angeles, 30 dic. - (Adnkronos) - Lo sceneggiatore statunitense William Link, creatore di popolari serie tv poliziesche come "Il tenente Colombo" e "La signora in giallo", è morto domenica scorsa a Los Angeles per una insufficienza cardiaca all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato da "The Hollywood Reporter".

William Link e il suo partner di scrittura e produzione Richard Levinson hanno segnato la storia televisiva tra gli anni '70 e '80: la coppia di sceneggiatori è celebre per aver creato il personaggio del tenente Columbo (interpretato da Peter Falk), il detective masticatore di sigari, perennemente sottovalutato. Per questa serie vinsero un Emmy Award nel 1971. L'altro grande successo della coppia di sceneggiatori, con la collaborazione di Peter S. Fischer, è "La signora in giallo", andata in onda dal 1984 al 1996 con Angela Lansbury nei panni di Jessica Fletcher.

Link e Levinson sono anche gli autori dei telefilm "Mannix" e "Ellery Queen" e insieme hanno anche sceneggiato una decina di film per la tv come "Quella casa sulla collina" (1970), con cui vinsero un Emmy Award, "Assassinio per cause naturali" (1979) e "Tre atti per un omicidio" (1982). Per il cinema la coppia firmò la sceneggiatura di "The Hindenburg" (1975) e "Rollercoaster il grande brivido" (1977).

Nel 1979 Levinson e Link ricevettero il premio speciale Edgar Award dalla Mystery Writers of America per le sceneggiature di "Ellery Queen" e "Il tenente Colombo". Nel 2002 William Link fu nominato presidente della Mystery Writers of America, un privilegio riservato a pochi autori per la tv. Dopo la morte di Levinson nel 1987, Link ha continuato a scrivere soggetti e sceneggiature per la tv. Nel 1995 la coppia fece il suo ingresso nella Television Academy Hall of Fame.