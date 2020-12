Varese: non rispettano norme anti Covid, multati e chiusi tre bar

29 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - A Varese, nell'ambito dei servizi finalizzati al contenimento della diffusione da Covid- 19, gli agenti delle Volanti e dei poliziotti di quartiere hanno controllato diversi bar ed esercizi commerciali. In particolare, il 26 dicembre scorso, gli agenti, passando da via dei Mille, hanno notato che all'interno di un bar c'erano delle persone intente a consumare alcolici, nonostante il divieto imposto dai provvedimenti governativi. Il proprietario, come previsto dalla normativa vigente, è stato sanzionato e gli agenti hanno sospeso provvisoriamente l'attività commerciale per cinque giorni. Stessa sorte è toccata ad un bar in piazza XXVI Maggio e a un altro in viale Valganna.