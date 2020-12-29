Manovra: D'Incà, 'confido Senato approvi in tempi previsti'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Proseguono i lavori parlamentari in questi ultimi giorni del 2020. Il Senato ha approvato in via definitiva il DL Calabria con 149 si, 117 no, 1 astenuto. Confido che domani il Senato possa approvare, come stabilito, anche la #LeggediBilancio nel rispetto dei tempi previsti". Lo scrive in un tweet il ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.
Adnkronos
Commenti
I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.