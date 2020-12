Maltempo: Comune Milano, terminata allerta meteo, prosegue pulizia strade

29 dicembre 2020 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - La situazione meteorologica è "tornata normale dopo la pesante nevicata che ha interessato anche Milano con 20 centimetri di neve molto compatta e persistente a causa delle basse temperature". Lo rende noto il Comune di Milano. "Terminata l'emergenza meteo, 130 automezzi di Amsa hanno proseguito tutta la notte il lavoro di lamatura e spargimento del sale sulle strade per mitigare il formarsi di ghiaccio con l'ulteriore abbassamento delle temperature".

Gli interventi "stanno proseguendo in giornata e in città sono operativi oltre 100 mezzi di Amsa e imprese per la pulizia delle strade con interventi mirati nelle periferie e nei quartieri; sono inoltre presenti 500 persone per gli interventi manuali alle fermate bus e metropolitane e sugli scivoli dei marciapiedi". Le operazioni "andranno avanti fino alla serata", si assicura nel comunicato.