Lombardia: Regione, oltre 1 mld euro per sviluppo ricerca e innovazione (2)

(Adnkronos) - Le risorse . I fondi complessivi del Piano strategico triennale si dividono in circa 420 milioni di euro di risorse mobilitate da privati nel triennio 2018-2020 e 580 milioni di euro di risorse pubbliche (regionali, europee e statali) sul triennio. Sono state completate complessivamente 42 azioni tra sperimentazioni ed avvii di servizi in blockchain, progetti strategici e iniziative dei vari attori coinvolti, privati e pubblici. Di seguito l'avanzamento delle ultime principali attività regionali del 2020 all'interno del Pst 2018-2020.

La ricerca contro la pandemia Ccovid-19 - Sul fronte del sostegno alla ricerca, Regione Lombardia ha promosso il bando 'Covid-19: insieme per la ricerca di tutti' di concerto con Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi. Nello specifico, con una delle due misure previste dal bando ovvero l'iniziativa 'Linea 2 – Covid' Regione ha sostenuto collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro. La 'Linea 2' del bando ha selezionato 21 progetti, coinvolgendo 81 partner beneficiari di cui 36 organismi di ricerca pubblici, 14 organismi di ricerca privati, 31 imprese e un finanziamento complessivo di oltre 7 milioni di euro. A questi si aggiungono le risorse di Fondazione Cariplo pari a 2 milioni di euro e quelle di Fondazione Umberto Veronesi pari a 1,5 milioni di euro.

In risposta all'emergenza a fine marzo Regione Lombarda ha poi promosso, in collaborazione con la Protezione civile e il Cts regionale, uno strumento creato da Aria per il monitoraggio della diffusione del coronavirus: l'app AllertaLom, integrata nel nuovo progetto Cercacovid, ha visto oltre 1,5 milioni di download e 5,5 milioni di questionari compilati (dati al 30 giugno 2020) . Su un altro fronte, il Foro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione ha predisposto il documento 'Forum's Flash recommendations on Covid- 19 emergency', con una serie di suggerimenti per la governance di temi chiave emersi con la crisi legata alla pandemia. A questi fondi si aggiungono le risorse del Piano Lombardia per investimenti in ricerca e innovazione pari a 90 milioni di euro.