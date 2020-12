La SEO per e-commerce certificata dai risultati, Fattoretto Agency

29 dicembre 2020 a

(Venezia, 29 dicembre 2020) - È una consulenza SEO che opera su più fronti quella presentata da Fattoretto Agency, agenzia SEO Digital PR fondata da Massimo Fattoretto. Va dall'analisi competitor online alla migrazione SEO, passando per strumenti ad hoc, come Business Intelligence. L'efficacia di questa sintesi operativa trova riscontro nei risultati, attestati anche dai prestigiosi premi conferiti ai clienti da autorevoli ricerche sul mondo dello shopping online italiano, come Le Stelle dell'e-commerce di Corriere della Sera e I Migliori E-commerce d'Italia 2020/2021 di ITQF.

La consulenza eCommerce si smarca da quella presentata dalla maggior parte delle agenzie sul mercato proprio per la specializzazione in SEO.

Tra queste troviamo lo studio del target di riferimento, strategie inbound, analisi competitor, potenziamento keyset, architettura informativa, audit SEO tecnico, ottimizzazione on-site, analisi log web server, monitoraggio e dashboard, Link Building e Digital PR.

In particolare, grazie all'analisi dei competitor online la digital agency va a scoprire i migliori contenuti, keyword, domini referenti e le strategie impiegate dalla concorrenza. Sono inoltre esaminati i punti deboli della concorrenza così da evitare di compiere i medesimi errori. Un altro passaggio corrisponde all'individuazione delle criticità da evitare nell'ottimizzazione del sito mediante i casi esempio dei competitor. Da questa analisi nel 70% dei casi emergono nuove soluzioni da implementare fin da subito nello shop digitale.

Le competenze acquisite nel corso di oltre 15 anni di impegno professionale permettono a Fattoretto Agency di fornire tutto il supporto che serve per procedere con la migrazione SEO. Questa corrisponde a numerose attività tecniche da condurre su un portale web in fase di pubblicazione, così da assicurare la conservazione del trust ottenuto negli anni e del traffico in ingresso proveniente dai motori di ricerca.

La consulenza SEO per e-commerce rappresenta un supporto che riguarda anche molte piattaforme CMS e sistemi di e-commerce avanzati, come Magento (1 e 2), WooCommerce, Prestashop, Salesforce Commerce Cloud, Shopify e CMS Proprietari.

La conferma dell'efficacia del metodo di lavoro giunge dai risultati. Molti e-shop clienti hanno infatti recentemente ottenuto attestati di qualità da prestigiosi istituti di ricerca.

Ad esempio Birre da Manicomio, e-commerce di birre artigianali che ha adottato il metodo Fattoretto fin dalla fondazione, vince nella categoria Alcolici della classifica I Migliori eCommerce d'Italia di ITQF, mentre eCharme sale sul podio di Articoli di cosmesi. Brums e Fantaztico trovanoprimo e seconda posizione in Abbigliamento 0-12 de Le Stelle dell'e-commerce, indagine realizzata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

