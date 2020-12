Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate (2)

29 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, "L'aggiornamento dell'accordo con Intesa Sanpaolo, partner storico della Confederazione, dimostra, ancora una volta, l'importanza della collaborazione tra banche e associazioni a favore delle imprese. Soprattutto in una fase di crisi e incertezza come questa, infatti, è cruciale far arrivare liquidità alle imprese del commercio, del turismo, dei trasporti e dei servizi, le più colpite dagli effetti della pandemia e del lockdown".

La crisi che ha colpito il commercio in questi mesi, spiega Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, "rischia di comportare un grave danno all'economia reale del nostro Paese e al Pil, per questo è necessario che il mondo del credito affianchi le misure governative di ristoro con strumenti finanziari mirati al supporto delle continue esigenze di liquidità degli esercenti e delle piccole e medie imprese del settore".

In questo senso, "Rinnovando oggi l'accordo sottoscritto con Confcommercio all'alba della pandemia, destiniamo agli associati 3 miliardi di credito aggiuntivo a condizioni più favorevoli ed estendiamo a fine 2021 la possibilità di accedervi. Obiettivo di questa azione per Intesa Sanpaolo, che è 2 il motore economico del Paese, è mantenere in vita il tessuto imprenditoriale e accompagnarlo verso il rilancio post-crisi che tutti auspichiamo", conclude.