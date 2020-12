Governo: domani Cdm, a odg decreto su Statuto regione Sicilia

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, convocato in data 30 dicembre 2020, alle ore 16.00 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto legislativo su 'Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli' (Presidenza - Affari regionali e Autonomie)". Quindi leggi regionali, varie ed eventuali. Si legge in una nota di palazzo Chigi.