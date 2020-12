Food: domenica 17 gennaio Giornata mondiale vera pizza napoletana

29 dicembre 2020 a

Napoli, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Domenica 17 gennaio 2021, in occasione della Festa di Sant'Antuono, patrono dei pizzaiuoli napoletani, andrà in scena la prima edizione del Vera Pizza Day, Giornata mondiale della vera pizza napoletana. Una maratona globale ideata dall'Associazione verace pizza napoletana (Avpn) e dedicata al più iconico dei cibi del Bel Paese. La tradizionale accensione del 'fuoco' di Sant'Antuono, presso la sede Avpn di Napoli, darà il via all'evento: 24 ore di diretta streaming con 15 masterclass gratuite tenute dai rappresentanti Avpn di ben 13 nazioni, in 12 lingue differenti. Impasto, stesura e cottura della pizza saranno le tematiche trattate, tutto ovviamente secondo disciplinare Avpn, per dare vita alla vera pizza napoletana.

Da Capodimonte (sede Avpn) il testimone di questa virtuale e golosa staffetta passerà a Melbourne, in Australia, e poi, da Oriente a Occidente, seguendo il sorgere del sole, ai pizzaiuoli di Giappone, Corea, Thailandia, Russia, Egitto, Turchia, Polonia, Italia, Francia, Spagna, Brasile e Usa. A tutto ciò si aggiungerà un importante convegno durante il quale saranno coinvolti i principali player dell'universo pizza. Per finire, nell'ambito dell'iniziativa, sarà promossa una raccolta fondi per la realizzazione di un'opera celebrativa dell'arte del pizzaiuolo napoletano realizzata dal maestro Lello Esposito. Un'opera che sarà il simbolo tangibile del riconoscimento Unesco, avvenuto nel 2017, de 'L'arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano' come patrimonio immateriale dell'umanità.

“Si tratterà - sottolinea Antonio Pace, presidente Avpn - della più grande operazione di diffusione, a livello globale, della vera pizza napoletana e dell'arte del pizzaiuolo napoletano. La Festa di Sant'Antuono, recentemente riscoperta quale momento di celebrazione per un'intera categoria, valicherà per la prima volta i confini di Napoli e dell'Italia. Sarà una giornata importante per una professione che in passato è stata troppo spesso denigrata e che invece oggi può giustamente essere considerata un vanto per tutto il Paese. Un'iniziativa che vuole anche essere di sostegno a chi sta patendo più di altri le conseguenze economiche del delicato periodo storico che stiamo affrontando”. Ogni masterclass potrà essere seguita sulle pagine Facebook di Avpn, delle sue delegazioni, dei suoi partner istituzionali e commerciali e su quelle di tutti gli affiliati sparsi nel mondo.