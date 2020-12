29 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Le notizie del terremoto che giungono dalla Croazia destano in tutti noi dolore e apprensione. Siamo vicini al popolo croato e alle popolazioni colpite, l'Italia tenderà la mano ai nostri vicini in questo momento di bisogno fornendo tutto il supporto necessario". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S, Vito Crimi.