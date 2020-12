Capodanno: 'Pensieri Illuminati' accende Milano con musica, arte e parole (4)

29 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "A guidarci è stato un pensiero rivolto alle vittime del Covid, al lutto delle famiglie e al personale sanitario. Pensieri Illuminati non sarà il titolo di un evento, ma il tributo a chi, attraverso l'atto apparentemente immateriale del pensare, ha contribuito al progresso umano, culturale e ambientale, lasciando cause ed effetti positivi sulla vita delle generazioni future. Sarà una manifestazione di speranza per il futuro, che nella notte più simbolica dell'anno ci unirà tutti in un unico abbraccio collettivo, carico di fiducia per il domani", spiegano Felice Limosani e Beatrice Venezi.

"Lo straordinario di Pensieri Illuminati sta nella sua poliedricità, capace di coniugare musica, teatro e tecnologia in un'opera totale senza precedenti, baluardo di una nuova forma d'arte innovativa e rivolta al futuro. Questo Capodanno è uno splendido esempio di collaborazione virtuosa fra pubblico e privato, che ha dato la possibilità a operatori coraggiosi e visionari di reagire e di tornare a lavorare proprio alla fine di un anno difficile. Per chi come noi vive di arte e cultura, il futuro deve ricominciare da oggi: Capodanno è il giorno migliore per questo simbolico nuovo inizio", commenta Eric Galiani, produttore esecutivo Pensieri Illuminati Milano.