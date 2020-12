Capodanno: 'Pensieri Illuminati' accende Milano con musica, arte e parole

29 dicembre 2020 a

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il 31 dicembre il cuore di Milano si accenderà con l'arte per scandire il passaggio tra il 2020 e il 2021. Un Capodanno diverso che il Comune di Milano ha scelto di celebrare con 'Pensieri Illuminati' di Felice Limosani e Beatrice Venezi, un'opera d'arte 'totale' che unisce arti visive digitali, musica orchestrale diretta dal vivo, canto e prosa teatrale nei luoghi simbolo della vita civile, culturale e religiosa di Milano: la Sala Fontana al Museo del Novecento, la Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, il sagrato e la facciata del Duomo. Un progetto artistico multidisciplinare aperto ai cittadini, in cui i pensieri di tutti potranno essere simbolicamente protagonisti della notte di San Silvestro, evocando lo stringersi in un abbraccio collettivo in Piazza del Duomo.

Fino al 31 dicembre infatti chiunque potrà lasciare sul sito www.pensierilluminatimilano.it un pensiero breve e semplice come un tweet, ispirato a uno dei tre temi dell'opera: Creato, Umanità e Futuro. La notte del 31 dicembre, i messaggi del pubblico saranno trasformati dall'artista Felice Limosani in una grafica animata e proiettata sulla monumentale facciata della Cattedrale, che diventerà così lo sfondo di una partitura visiva capace di ricreare la presenza, se pure virtuale, della cittadinanza nel luogo che più rappresenta Milano.

La serata si aprirà nella Sala Fontana del Museo del Novecento per poi spostarsi nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con una performance musicale che reinterpreterà alcuni brani della tradizione classica, eseguiti al piano dal Maestro Beatrice Venezi e ibridati con la video arte e le sonorità elettroniche create da Felice Limosani.

Il programma proseguirà con il repertorio musicale suonato dai 52 elementi dell'orchestra 'I Pomeriggi Musicali' e interpretato dalla soprano Francesca Manzo, diretti dal Maestro Venezi. Simultaneamente, il sagrato del Duomo diventerà il palcoscenico su cui dieci attori della Civica Scuola di Teatro 'Paolo Grassi' daranno voce e corpo a una selezione di messaggi inviati sul sito www.pensierilluminatimilano.it. La mezzanotte sarà scandita dalla video installazione 'Pensieri Illuminati' narrata da Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo.

'Pensieri Illuminati' verrà trasmesso dalle 22.30 del 31 dicembre sulle piattaforme Live-now.com, Repubblica.it, YesMilano.it e Video.sky.it/arte, dando vita a una serata unica: le note dell'Orchestra, l'architettura trasformata dai pixel luminosi e le parole recitate daranno forma a pensieri, riflessioni e speranze, trasformandoli in emozioni. Promosso dal Comune di Milano e prodotto da Comune di Milano, Videomobile e Area 62, 'Pensieri Illuminati' è un progetto di Felice Limosani e Beatrice Venezi, con la regia di Marco Boarino, realizzato in collaborazione con Capitolo Metropolitano e Veneranda Fabbrica del Duomo. Partner artistici del progetto sono l'orchestra ‘I Pomeriggi Musicali' e la Civica Scuola di Teatro ‘Paolo Grassi' - Fondazione Milano.

Nella nota diffusa da Palazzo Marino si ringraziano, oltre agli sponsor, "la Prefettura di Milano, Questura di Milano, Direzione Area Spettacolo- Ufficio Eventi, Palazzo Reale, Museo del Novecento".

"Il 2020 ci ha messo di fronte a prove e sfide che mai avremmo immaginato. Abbiamo reagito alle difficoltà e al dolore e lo abbiamo fatto tutti insieme. Il cammino per tornare alla normalità è ancora lungo, ma finalmente siamo sulla buona strada. Ora non ci resta che concludere questo anno, con un Capodanno che ci dia speranza e bellezza e ci unisca in un unico grande e possibile abbraccio", spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Per questo abbiamo scelto il simbolo della nostra città, il Duomo, e lo illumineremo con i pensieri delle milanesi e dei milanesi e di tutti coloro che vorranno lasciare un messaggio. È il cuore di questa città che guarda avanti oltre ogni avversità e costruisce il suo futuro, come ha sempre fatto. Perché Milano è e vuole essere ancora una grande Milano", conclude il primo cittadino.

"In questo anno 2020 che si chiude, è importante e significativo che tutti insieme viviamo la notte che segna nell'Occidente la fine di un tempo e soprattutto ci apre ad accogliere il dono di una nuova alba. Tutti attendiamo quest'alba di luce. La grafica generativa usata da Felice Limosani sulla facciata della Cattedrale, la musica eseguita dagli artisti dei ‘Pomeriggi Musicali' sotto la direzione del Maestro Beatrice Venezi, con i pensieri augurali che i cittadini potranno inviare agli organizzatori dell'evento saranno gli 'angeli' di questo augurio di Buon 2021 per l'intera città e per tutti coloro che amano il nostro Duomo", sono le parole di monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo di Milano.

"A guidarci è stato un pensiero rivolto alle vittime del Covid, al lutto delle famiglie e al personale sanitario. Pensieri Illuminati non sarà il titolo di un evento, ma il tributo a chi, attraverso l'atto apparentemente immateriale del pensare, ha contribuito al progresso umano, culturale e ambientale, lasciando cause ed effetti positivi sulla vita delle generazioni future. Sarà una manifestazione di speranza per il futuro, che nella notte più simbolica dell'anno ci unirà tutti in un unico abbraccio collettivo, carico di fiducia per il domani", spiegano Felice Limosani e Beatrice Venezi.

"Lo straordinario di Pensieri Illuminati sta nella sua poliedricità, capace di coniugare musica, teatro e tecnologia in un'opera totale senza precedenti, baluardo di una nuova forma d'arte innovativa e rivolta al futuro. Questo Capodanno è uno splendido esempio di collaborazione virtuosa fra pubblico e privato, che ha dato la possibilità a operatori coraggiosi e visionari di reagire e di tornare a lavorare proprio alla fine di un anno difficile. Per chi come noi vive di arte e cultura, il futuro deve ricominciare da oggi: Capodanno è il giorno migliore per questo simbolico nuovo inizio", commenta Eric Galiani, produttore esecutivo Pensieri Illuminati Milano.