Arte: 'San Sebastiano' di Raffaello in gigapixel, regalo a chiusura celebrazioni

Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - L'anno per il cinquecentesimo anniversario dalla morte di Raffaello si avvia alla sua conclusione e Haltadefinizione, tech company di Franco Cosimo Panini Editore, si unisce alle celebrazioni con l'Accademia Carrara di Bergamo rendendo accessibile in gigapixel l'immagine del "San Sebastiano", opera giovanile dell'Urbinate custodita nel museo bergamasco, acquisita con una tecnica fotografica ad altissima risoluzione, grazie alla quale ogni singolo particolare dell'opera potrà essere ingrandito attraverso il visore multimediale rivelando dettagli invisibili a occhio nudo.

Questa innovativa operazione di digital imaging testimonia come arte e tecnologia collaborano in maniera proficua, se prima l'ottica era volta per lo più a conservazione e restauro, lo sviluppo di nuove tecniche digitali ha reso chiaro che questa collaborazione può giovare enormemente anche alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni artistici, la cui fruizione a distanza sta diventando un elemento essenziale, importante quasi quanto la visita nei luoghi fisici delle collezioni.

L'acquisizione in gigapixel ha una duplice finalità: da un lato rende possibile monitorare lo stato di conservazione delle opere attraverso campagne di acquisizione a determinati intervalli di tempo, e dall'altro permette alla collettività di accedere ai capolavori in modo inedito con immagini in altissima definizione e strumenti innovativi per le attività di didattica a distanza e di visita virtuale.