Sanità: Formigoni, 'da mesi attendo mi venga riconosciuto affidamento in prova'** (2)

(Adnkronos) - "Mi sono sempre proclamato innocente delle accuse che mi hanno mosso. Io non ho commesso nulla di male, né nulla da solo", ripete nell'intervista, in cui ripercorre la sua trafila giudiziaria e tutta la sua carriera politica. "Anche il giurista Franco Coppi disse pubblicamente: Formigoni è stato condannato senza una colpa e senza una prova. Sì, è così". Formigoni ha trascorso cinque mesi in carcere: è andato avanti "prendendo forza dall'educazione che ho avuto, dal sostegno della fede. Il male che capita non è un castigo, ma è un male che Dio permette che ci capiti per introdurci a un bene superiore. Anche se ancora misterioso per me".

In cinque mesi, racconta ancora, "ho ricevuto 3.500 lettere, erano di sconosciuti, ma soprattutto di amici, che mi ha dato conforto. Gli amici non mi hanno abbandonato. Sono venuti uomini e donne di tutti i partiti a trovarmi, tre vescovi e tanta altra gente. Questo - racconta - mi ha aiutato molto".