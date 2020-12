Recovery: Zingaretti, 'Pd avvierà da gennaio campagna iniziative rivolte al Paese'**

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Nel nostro documento, che costituisce il contributo alla discussione in corso, indichiamo i temi prioritari da mettere al centro della rinascita italiana in discontinuità rispetto al vecchio modello di sviluppo, segnato da decenni da troppe ingiustizie e da una mancanza di crescita". Lo scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a proposito del documento sul Recovery presentato dal dem.

"Non vogliamo 'restaurare' l'Italia che c'era prima della pandemia, vogliamo costruirne una nuova, che dia speranze e un futuro alle giovani generazioni. Spendere e spendere bene significa concentrare le risorse, privilegiare gli investimenti, trasformarli il più rapidamente possibile in opere concrete adeguando e rafforzando la pubblica amministrazione, coordinare l'azione dei vari livelli istituzionali per evitare conflitti, confusioni e perdite di tempo".

"Con l'incontro di oggi il Pd ha voluto offrire un primo contributo, ma insieme ai gruppi parlamentari da gennaio avvieremo una campagna di iniziative rivolte al Paese e alle forze sociali per discutere e confrontarci".