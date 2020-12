Recovery: Zingaretti, 'essenziale cronoprogramma e confronto'**

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Oggi il confronto sul Next Generation Eu ha fatto un altro passo in avanti. Il nostro unico assillo è l'interesse dell'Italia, per questo non va sprecato neppure un euro delle risorse, in parte a fondo perduto, che abbiamo a disposizione". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una nota.

"E' essenziale che si chiarisca un cronoprogramma preciso per l'adozione del Piano, i tempi del confronto parlamentare e il coinvolgimento del Paese. Insieme a questo vanno decise regole per la sua attuazione, che rendano il progetto credibile e finalizzato alle scelte strategiche che abbiamo indicato insieme all'Europa".