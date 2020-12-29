Croazia: cordoglio Mattarella a Milanovic, 'può contare su solidarietà Italia'**

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Ho appreso con tristezza la notizia delle forti scosse di terremoto che nelle ultime ore hanno colpito il suo Paese, provocando vittime e ingenti danni, soprattutto a Petrinja". Si legge nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanović.

"Desidero quindi esprimere a lei e a tutto il popolo croato – in particolare a quanti affrontano le difficoltà generate dal sisma – i più sinceri sentimenti di cordoglio e partecipe vicinanza della Repubblica Italiana. Nel confermarle che in questa difficile circostanza la Croazia può contare sulla solidarietà e la collaborazione dell’Italia, le rinnovo, a nome del popolo italiano e mio personale, le più sentite condoglianze".