Usa: elezioni Senato, Trump annuncia comizio in Georgia il 4 gennaio

Washington, 28 dic. (Adnkronos) - Il presidente Donald Trump ha annunciato che la sera del 4 gennaio, alla vigilia dei ballottaggi decisivi per il controllo del Senato, terrà un comizio in Georgia per sostenere i due candidati repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler. "Sarà un grande e fantastico comizio. E' molto importante per il nostro Paese che vincano", ha dichiarato Trump su Twitter.

Il 5 gennaio i due candidati repubblicani sfideranno i democratici Jon Ossoff e Raphael Warnock con l'obiettivo di mantenere il loro seggio. I ballottaggi sono di importanza cruciale perché se i democratici dovessero vincere si arriverebbe ad una situazione di parità al Senato, che significherebbe nei fatti la maggioranza dem perché la vice presidente Kamala Harris avrebbe il voto decisivo.