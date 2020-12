28 dicembre 2020 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Non si può tirare troppo per le lunghe, se non c'è accordo faranno senza di noi e le ministre e il sottosegretario si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone, stiamo discutendo di contenuti. Penso che le idee valgano più delle poltrone". Lo ha affermato Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa al Senato.