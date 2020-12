Recovery: Renzi, 'piano Conte collage raffazzonato senza anima e ambizione'

28 dicembre 2020 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Il Recovery plan predisposto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "non può nascere e morire nei ministeri, è un collage raffazzonato senza anima e senza ambizione". Lo ha affermato Matteo Renzi, in una conferenza stampa al Senato, annunciando che mercoledì mattina una delegazione di Italia viva si recherà dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per segnalare i "61 punti critici" finora rilevati, anche se altri se ne potrebbero aggiungere in base alle indicazioni dei parlamentari del partito.