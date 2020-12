28 dicembre 2020 a

a

a

Roma,28 dic. (Adnkronos) - "Pensate che siccome c'è la grande campagna di vaccinazione non si debba discutere? C'è da vaccinarsi anche contro il populismo e il populismo comporta che non si possa discutere di questioni importanti". Lo dice Matteo Renzi in una conferenza stampa al Senato a proposito del confronto sul Recovery fund.