Premi: Walter Veltroni presidente della giuria dei letterati /Adnkronos

28 dicembre 2020 a

a

a

Venezia, 28 dic. - (Adnkronos) - Sarà l'ex ministro dei Beni culturali e primo segretario del Pd Walter Veltroni, 65 anni, oggi scrittore e autore di documentari e film, il presidente della Giuria dei Letterati della 59esima edizione del Premio Campiello. Lo ha annunciato oggi la Fondazione del premio letterario. Tra le novità di questa edizione due nuovi ingressi nella Giuria dei Letterati, dopo la scomparsa del critico d'arte Philippe Daverio. Si tratta di Edoardo Camurri, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico, e Daria Galateria, scrittrice, accademica e traduttrice.

Gli altri componenti della Giuria dei Letterati della 59esima edizione del Premio Campiello sono: Federico Bertoni, docente di Critica letteraria e letterature comparate all'Università di Bologna, Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena, Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura, Chiara Fenoglio, docente di Letteratura Italiana all'Università di Torino, Luigi Matt, docente di Storia della lingua italiana all'Università di Sassari, Ermanno Paccagnini, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università “La Cattolica” di Milano, Lorenzo Tomasin, Docente di Filologia Romanza all'Università di Losanna, Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, docente universitario e Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana contemporanea all'Università di Padova.

Il 28 maggio 2021 la Giuria dei Letterati si riunirà per selezionare la cinquina finalista e annunciare il Premio Opera Prima. Il vincitore della 59esima edizione del Premio Campiello, indicato dalla Giuria dei Trecento lettori anonimi, verrà proclamato sabato 4 settembre a Venezia.

"Il Premio Campiello - afferma Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto - va avanti e anche quest'anno affida la guida della Giuria dei letterati ad una personalità di spicco della cultura italiana. Ringrazio a nome di tutta la Fondazione Walter Veltroni - giornalista, scrittore, regista - per aver accettato l'incarico. Siamo certi che guiderà al meglio i lavori della Giuria che abbiamo ulteriormente incrementato: diamo oggi il benvenuto anche a Edoardo Camurri e Daria Galateria. È così che diamo avvio ufficialmente alla 59esima edizione del nostro Premio letterario: una manifestazione culturale tra le più importanti e seguite in Italia, che rappresenta l'espressione delle energie e dell'impegno degli imprenditori veneti nella promozione della cultura".

Il Comitato di Gestione, a cui sono affidate l'ideazione, la gestione e la programmazione delle attività del Premio Campiello, è composto, oltre che dal Ppesidente Piero Luxardo (presidente della Girolamo Luxardo Spa, dagli imprenditori Bruno Giordano (presidente di Gruppo Giordano) e Stefania Zuccolotto (responsabile qualità e comunicazione di Bi.Car Srl). Sono stati inoltre confermati i componenti del Comitato Tecnico del Premio Campiello, l'organo che ha il compito di stabilire la piena corrispondenza delle opere ai requisiti del regolamento del Premio: ne fanno parte i professori Giorgio Pullini (Presidente), Gilberto Pizzamiglio e Ricciarda Ricorda.

Con la definizione della Giuria dei Letterati parte ufficialmente la 59esima edizione del Premio Campiello. Possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra il 1° maggio 2020 e il 30 aprile 2021 e regolarmente in commercio. Al concorso non sono ammessi né saggistica, né poesia, né opere tradotte in italiano da altre lingue.

Il Premio Campiello, istituito nel 1962 dagli Industriali del Veneto, è promosso e gestito dalla Fondazione Il Campiello, composta dalle Associazioni Industriali del Veneto e dalla loro Federazione regionale. È uno dei pochi casi di successo in Italia di connessione concreta e strategica tra mondo dell'impresa e della cultura, accreditandosi come una delle più importanti competizioni letterarie italiane.