Milano: donna ferita al collo con arma da taglio a Vaprio d'Adda, è grave

28 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Una donna è stata ferita con un'arma da taglio alla gola e le sue condizioni sono gravi. E' accaduto questa mattina, lunedì 28 dicembre, intorno alle 8.40 in via Madre Baraggia a Vaprio d'Adda, comune in provincia di Milano. La donna, soccorsa con un'ambulanza dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice rosso, ossia in pericolo di vita, all'ospedale di Zingonia. Sul caso indagano i carabinieri.